Paura al Giro di Catalogna: Colbrelli ricoverato per un malore

Paura per Sonny Colbrelli al Giro di Catalogna: il ciclista italiano su strada ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale

Attimi di grande spavento quest’oggi al Giro di Catalogna. Il ciclista italiano su strada, Sonny Colbrelli, ha accusato un malore all’arrivo di Sant Felie de Guixols. L’azzurro, secondo in volata dietro al vincitore Michael Matthews, si è accasciato a terra privo di sensi dopo aver tagliato il traguardo ed immediatamente sono intervenuti i soccorsi effettuando un massaggio cardiaco.

Il team del lombardo, Bahrain Victorious, ha fatto maggiore chiarezza sull’accaduto riferendo che “dopo lo sprint nella Fase 1 è svenuto. Ha subito ulteriore assistenza medica ed era in condizioni stabili dopo essere stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona, per indagare ulteriormente sulle sue condizioni“.

Giro di Catalogna, Colbrelli ricoverato per un malore: è cosciente

Dunque Colbrelli, per fortuna, è cosciente e resterà ricoverato in ospedale sotto osservazione medica. Il team, inoltre, ci ha tenuto a “ringraziare gli organizzatori della Volta a Catalunya e le squadre mediche per il loro supporto e la loro assistenza“. Infine specifica che “seguiranno ulteriori aggiornamenti” sullo stato di salute di Sonny Colbrelli.