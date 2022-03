“Follia”: l’addio a zero di Dybala spacca i tifosi della Juventus

Paulo Dybala non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno: l’argentino lascia la Juventus a parametro zero. Tifosi spaccati

Fumata nera. Come raccontato da Calciomercato.it, il faccia a faccia tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di Paulo Dybala ha ulteriormente allontanato le parti: il numero 10 bianconero non rinnoverà il contratto e a fine stagione saluterà a parametro zero.

Il club ha comunicato che, con l’avvento di Vlahovic, le priorità economiche sono cambiate ed è impossibile tornare a negoziare sulle basi dell’accordo che era stato chiuso a fine 2021, che prevedeva uno stipendio lordo di 9 milioni di euro netti a stagione più bonus. La spaccatura è ormai insanabile e i protagonisti del summit si sono lasciati senza un nuovo appuntamento fissato. Partirà ora l’asta per la firma del centravanti argentino a parametro zero. E i tifosi sono divisi sui social.

Dybala lascia la Juventus: tifosi divisi sui social

La tifoseria bianconera è spaccata sulla conclusione della lunga storia tra Dybala e la Juventus. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Perdere un pezzo così fa veramente male al cuore, perderlo a zero fa male anche alle tasche di una società che, quanto meno, doveva avere l’obbligo di guadagnarci qualcosa. È un fallimento, per entrambi. #dybala — Francesca (@xmissliberty) March 21, 2022

Dybala mi mancherà, ma non ne farò uno psicodramma. Probabilmente era la scelta giusta da fare viste le poche garanzie fisiche che da il giocatore, però ora bisogna proseguire l’opera con chi non garantisce nulla dal punto di vista anche tecnico. Buona fortuna @juventusfc — giacomo (@giacomo1994_) March 21, 2022

Paulo Dybala è stato la Juventus. Ma soprattutto, per tanti, è stato il primo tifoso della Juventus, quello che per la maglia avrebbe ucciso. Lasciarlo andare via a zero è una follia. Spero che trovi una società capace di trattarlo per quello che è. Un campione. — Carlofilippo Vardelli (@sgavdio) March 21, 2022

E’ cosa buona e giusta, tutto finisce #Dybala — Black Chilean (@BlackChilean) March 21, 2022