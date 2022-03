Il monito sulla Champions e su Dybala, Juventus avvisata dal grande ex

Un grande ex consiglia la Juventus sul suo futuro, ecco le scelte suggerite su Dybala e sull’atteggiamento in Champions

Dopo l’eliminazione in Champions League, dolorosissima, ad opera del Villarreal, si attendeva una replica dalla Juventus, ed è arrivata puntuale con la vittoria contro la Salernitana. Il 2-0 ai campani fa almeno ripartire i bianconeri in campionato e li tiene in corsa per una rimonta complicatissima, ma ancora possibile, sulle prime posizioni.

Era molto atteso anche il gol di Dybala, che può avere un valore simbolico molto importante. Oggi, si decide buona parte del futuro di Dybala, con l’incontro tra la Juventus e l’entourage dell’argentino per il rinnovo. Una partita decisiva per l’argentino e per i bianconeri, dall’esito ancora piuttosto incerto. Sulla ‘Joya’, si è pronunciato in maniera piuttosto decisa un grande ex della Juventus.

Juventus, Ranieri vota per la permanenza di Dybala

Si tratta di Claudio Ranieri, che a ‘Radio Anch’io Sport’ ha parteggiato apertamente per la permanenza in bianconero del numero 10. “Non lo lascerei andare via – ha spiegato – Amo quei giocatori che non solo sanno fare gol, ma anche essere brillanti nell’ultimo passaggio. Ma sono considerazioni che dovranno fare l’allenatore e la società”. Sui problemi in Europa dei bianconeri, la sua diagnosi è piuttosto chiara: “C’è tutto un altro ritmo fuori dall’Italia, soprattutto in Inghilterra è devastante. Qui mettiamo tanta attenzione alla tattica e all’estero sono meno preparati di noi, ma per pressione e voglia di fare gol sono più avanti. L’unica che gioca secondo certi principi è l’Atalanta. Gli italiani sono comunque ipercritici e verranno fuori da questo momento no”. Sulla corsa scudetto, Ranieri si dilunga poi sull’Inter, difendendo il lavoro di Inzaghi: “Non era partito per vincere lo scudetto, aveva fatto un mezzo miracolo. Un calo ci sta, è fisiologico. Hanno i giocatori per risollevarsi, se superano le gare con Juventus e Roma possono ancora crederci”.