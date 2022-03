Real Madrid-Barcellona 0-4, Xavi schianta Ancelotti senza Benzema

Il Real Madrid, senza Karim Benzema infortunato, viene distrutto dal Barcellona di Xavi nel Clasico di Liga: la cronaca e le azioni salienti della sfida

In questa domenica di grande sport italiano, fra il derby della capitale con la vittoria della Roma sulla Lazio, la doppietta Ferrari in Formula Uno, c’è un evento che all’estero ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico.

Stiamo parlando del Clasico, la partita forse più vista e seguita al mondo, il big match fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Barcellona di Xavi. I Blancos cercavano lo strappo finale per la vittoria del campionato, mentre i blaugrana erano a caccia dell’ennesimo grande acuto per confermare la zona Champions.

Real Madrid-Barcellona 0-4: ecco com’è andata

Alla fine, a spuntarla, è stato proprio il Barcellona di Xavi che ha regolato, con una prestazione magistrale, il Real Madrid con il clamoroso risultato di 0-4. Dopo anni di buio, la cura portata in panchina dall’ex capitano azulgrana sembra funzionare, così come sembra girare alla grande all’interno degli ingranaggi della squadra il neo arrivato Aubameyang. L’ex centravanti dell’Arsenal è stato mattatore assoluto con una doppietta, coadiuvata dalle reti messe a segno da Araujo e Ferran Torres. Serata storta invece per le Merengues che, senza Benzema fermato da un infortunio, non sono riusciti ad incidere nonostante il fattore Bernabeu.