Juventus, Rabiot svela cos’ha fatto Allegri dopo il Villarreal

La Juventus dovrà centrare i tre punti contro la Salernitana per credere nello scudetto. Adrien Rabiot ha parlato poco prima del fischio d’inizio

La Juventus non molla. I bianconeri oggi dovranno rialzarsi immediatamente dopo la dura sconfitta in Champions League contro il Villarreal.

Un’eliminazione che oggi la Vecchia Signora dovrà mettere da parte e concentrarsi, invece, sul campionato, dove tutto è in ballo. Poco prima del fischio d’inizio contro la Salernitana, ha parlato Adrien Rabiot ai microfoni di ‘DAZN’. Il francese, su precisa domanda, ha parlato di come Allegri ha gestito l’eliminazione dalla Champions League e i passi successivi: “Cosa vi ha detto Allegri dopo la partita contro il Villarreal? Allegri non ha detto nulla, solo quello che ha detto in conferenza. Sono cose che possono succedere in squadra. L’importante è adesso restare concentrati sulla partita e sul campionato“. Un messaggio chiaro e tondo alla squadra quello di Allegri. Il tecnico continua a negare il coinvolgimento nella lotta scudetto, ma allo stesso tempo la volontà è sicuramente quella di continuare a macinare punti in campionato. C’è l’Inter alle porte e lo scudetto potrebbe clamorosamente tornare alla portata.