Dominio Juventus ma i tifosi non lo perdonano: “Fa veramente innervosire”

La Juventus ha battuto la Salernitana. Gli uomini di Allegri trovano altri tre punti, ma i tifosi se la prendono comunque con un bianconero

Il dolore dell’eliminazione è ancora cocente per la Juventus. Lo 0-3 subito dal Villarreal grida vendetta, con la Vecchia Signora che oggi ha avuto l’opportunità di reagire contro la Salernitana.

Solitamente, negli ultimi anni, i bianconeri hanno sempre reagito immediatamente dopo l’addio alla massima competizione europea. Anche stavolta non è stato diverso. Contro la Salernitana, infatti, la partita è terminata con il risultato di 2-0, con reti firmate da Paulo Dybala e uno scatenato Dusan Vlahovic. Sicuramente, un marchio indelebile sul risultato e sulla Serie A, ma i tifosi restano ancora scottati da quanto successo in settimana. In particolare, già durante il match contro il Villarreal, diversi supporters bianconeri avevano messo nel mirino Arthur. L’ex Barcellona sta scalando gerarchie nelle idee di Massimiliano Allegri, ma spesso viene criticato per la sua gestione della sfera e per verticalizzare poco, scegliendo opzioni più comode. Anche durante una prestazione positiva, le critiche per il brasiliano oggi non sono mancate.

Juventus-Salernitana, Arthur ancora sotto attacco

Fin dall’inizio della partita, in molti hanno sottolineato l’ottima prova di Danilo, a dispetto di Arthur. Una chiara provocazione dato che l’ex Manchester City è adattato nel ruolo di mediano e comunque le critiche non finiscono qui. C’è chi invoca l’utilizzo di giovani rispetto al brasiliano, altri lo attaccano nuovamente per i troppi retropassaggi. Insomma, dopo il dolore contro il Villarreal, le critiche non finiscono: di seguito vi proponiamo diversi tweet pubblicati nelle ultime due ore.

Danilo is a better midfielder than Arthur … — Younes-Juve (@YounesJuventino) March 20, 2022

I giovani saranno sicuramente più bravi di Rabiot e Arthur… Chiunque sarebbe più bravo di queste 2 schiappe!! — Danilo V (@DaniloV70) March 20, 2022

Dopo il decimo retropassaggio in 25 minuti Arthur ha vinto una bambolina #JUVSAL — R2M2 (@RM7409) March 20, 2022

Arthur che dovrebbe costruire, passare indietro al portiere, fa veramente innervosire!!#JuventusSalernitana — LZammo (@LinoZammo) March 20, 2022

Arthur 2 retropassaggi a Coso in 15 secondi — Wowbagger (@Hazydavey38) March 20, 2022