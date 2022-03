“E’ la prima volta”, la frase di Allegri che svela il vero obiettivo della Juve

Le parole di Massimiliano Allegri al termine della gara tra Juventus e Salernitana: le dichiarazioni dell’allenatore

Massimiliano Allegri ha parlato a ‘DAZN’ dopo la vittoria della Juventus contro la Salernitana.

Si parte dal rapporto con Dybala: “E’ un rapporto buono, poi ci sono gli screzi, dei momenti in cui ci sono dei scambi di opinioni. I sono diretto e lo dico a fin di bene per i giocatori che devono sapere che hanno la mia stima indipendentemente dalle discussioni. Non è la prima volta, ce ne sono stati altri ma non c’è nessun problema”.

PARTITA – “Abbiamo aggredito bene la partita, potevamo rischiare di entrare sonnecchiando in campo anche perché mercoledì eravamo eliminati. Nessuno se l’aspettava che andassimo fuori dall’Europa. Nel secondo tempo eravamo un po’ stanchi. Per la prima volta siamo a 4 punti dal secondo posto”.

INTER – “L’Inter potenzialmente ha quattro punti più di noi e dobbiamo guardare a quello. Dopo la sosta recupereremo un po’ di giocatori per lo sprint finale”.

VLAHOVIC – “Ha fatto una buona partita, è un punto di riferimento in avanti. Sono contento che è tornato al gol, è stato ben sostenuto dalla squadra. Come tutti, deve migliorare tanto sulla pulizia di gioco: lo sa e ci stiamo lavorando”.

DANILO – “E’ un grande professionista, conosce come si gioca al calcio, ascolta. Aiuta anche l’allenatore, è bravo nelle letture di campo. Davanti alla difesa ha due piedi buoni, si mette sempre a disposizione e oggi ha fatto una buona partita”.

Juventus-Salernitana, Allegri: “Ragazzi meravigliosi”

POST RONALDO – “C’è stato da lavorare. Tanti giocatori non lo conoscevo. Avevo iniziato a lavorare in un certo modo, poi ho cambiato perché la squadra era diversa. Abbiamo alzato molto l’intensità e i ragazzi sono meravigliosi: di questo sono molto contento. Siamo in un momento della stagione importante, abbiamo da giocarci uno dei primi quattro posti e c’è la coppa Italia”.

DYBALA – “Sul futuro c’è la società. Sono in linea con i pensieri del club, ci parlo spesso. Non è solo Paulo in scadenza, ci sono anche Bernardeschi, De Sciglio, Perin, in questo momento c’è la volontà di fare bene la parte finale di campionato. Se dipendesse da me? Ci sono i contratti, le volontà dei giocatori, tante cose da considerare”.