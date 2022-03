Ansia Mancini, titolarissimo ko e doppio sostituto

Il CT dell’Italia Roberto Mancini prepara gli spareggi per i Mondiali ma rischia una grave assenza: ecco il doppio sostituto

Dopo la domenica di campionato, calerà il sipario momentaneamente sulla Serie A, per tuffarsi in giorni cruciali per il calcio italiano. La Nazionale di Roberto Mancini va infatti a caccia del pass per i Mondiali in Qatar, ma la missione è delicatissima.

Bisogna passare infatti dalle forche caudine degli spareggi. Giovedì sera il match con la Macedonia, a Palermo. In caso di vittoria, martedì 29 marzo, la sfida, in trasferta, contro la vincente di Portogallo-Turchia. Per il CT, però, si annunciano problemi di formazione. C’è ansia per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito con problemi al ginocchio dalla sfida di ieri tra Napoli e Udinese. Il laterale difensivo destro si sottoporrà oggi agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio. Se, come appare probabile, dovesse essere indisponibile, secondo ‘Il Mattino’ Mancini ricorrerebbe, per sostituirlo, a uno tra Mattia De Sciglio e Davide Calabria.