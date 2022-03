I tre minuti da dimenticare per Simeone: domenica da incubo

Giovanni Simeone vive una domenica assolutamente da dimenticare: doppio rigore sbagliato in Empoli-Verona

Domenica da incubo per Giovanni Simeone. Empoli-Verona non sarà dimenticata troppo facilmente dall’attaccante argentino, protagonista in negativo della sfida pomeridiana.

Tutto accade alla metà del secondo tempo della sfida del Castellani con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. L’arbitro fischia un calcio di rigore in favore della squadra di Tudor. Dal dischetto si presenta proprio Simeone: conclusione parata da Vicario.

L’attaccante però ha una seconda opportunità visto che il direttore di gara decide di far ripetere il penalty visto che i difensori toscani erano entrati nell’area prima della battuta. Ancora Simeone contro Vicario ed ancora errore: è il palo questa volta a dire no al veronese. Per sua fortuna nei minuti successivi ci ha pensato poi Cancellieri a pareggiare.