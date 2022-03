Offerta faraonica per Milinkovic-Savic: Sarri dà il via libera alla cessione

La Serie A potrebbe perdere un altro dei migliori talenti in circolazione

L’assenza di squadre italiane ai quarti di finale dell’attuale edizione della Champions League, è piuttosto sintomatica dello stato di salute del nostro calcio. Se l’Inter nulla ha potuto contro un Liverpool nettamente superiore, anche la Juventus purtroppo si è dovuta arrendere contro un Villarreal sulla carta inferiore.

Il calo di competitività rispetto a Liga e Premier League che si è accentuato notevolmente negli ultimi anni, è stato causato tra le altre cose dalla forte emorragia di campioni verso altre leghe. A favorire questa condizione è stata l’ampia forbice economica che si è venuta a creare contro potenze irraggiungibili come Manchester City e Paris Saint Germain.

Proprio i francesi, ad esempio, la scorsa estate strapparono uno dei migliori laterali al mondo come Achraf Hakimi all’Inter, indebolendo notevolmente la formazione nerazzurra. E un altro colpo che il ds Leonardo starebbe preparando in Serie A, invece, potrebbe riguardare un’altra delle squadre che occupano stabilmente la parte alta della classifica come la Lazio.

Calciomercato Lazio, Sarri dà l’ok all’addio di Milinkovic-Savic

Come riferito sulle pagine de ‘Il Messaggero’, uno dei possibili sacrificati della prossima estate biancoceleste potrebbe essere Milinkovic-Savic. Da anni il centrocampista serbo viene considerato tra i migliori del suo ruolo nel campionato italiano e sotto la gestione Sarri in questa stagione ha evidenziato un ulteriore crescita tecnica.

Da tante stagioni al centro delle attenzioni dei migliori club d’Europa, Milinkovic-Savic la prossima estate potrebbe finire al Paris Saint Germain. Il club francese ha intenzione di operare una maxi rivoluzione alla propria rosa in vista del prossimo mercato e, dopo aver ottenuto già l’ok del tecnico biancoceleste alla cessione, dovrà convincere il presidente Lotito con una super offerta. Il centrocampista è attualmente quotato sui 70 milioni, me l’impressione è che la Lazio ne chieda almeno 80 per lasciarlo partire.