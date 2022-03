Dybala “rinnova” l’amore con la Juventus, ma il futuro è in bilico

Paulo Dybala, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri, oggi è andato a segno contro la Salernitana e sui social ha postato tutta la sua gioia per la buona prestazione

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a viaggiare alla grande nel campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, con la vittoria contro la Salernitana, si sono fatti sotto nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi in classifica, i nerazzurri saranno i prossimi avversari allo Stadium della Vecchia Signora per quella che sarà una sfida veramente delicata per le sorti della stagione delle due squadre. Grande protagonista della vittoria di oggi della Juventus è stato senza dubbio Paulo Dybala, attaccante argentino tornato titolare dopo qualche problemino fisico. La Joya ha sbloccato la partita con un gran gol ed è stato determinante con le sue giocate per tutto l’arco della sfida.

Una prestazione decisamente importante dell’ex attaccante del Palermo che, sui suoi social, ha postato tutta la sua gioia per la vittoria ed il gol messo a segno. Attraverso un post su Instagram infatti, Dybala ha “rinnovato” il suo amore per la Juventus con queste parole: “Sempre bello segnare qua! Bella atmosfera e grande vittoria ragazzi”. Il rinnovo invece, quello vero, è una questione davvero molto delicata sulla quale nella giornata di domani potremo avere molti dettagli in più.

Calciomercato Juventus, Dybala e la questione rinnovo

Come dicevamo, domani sarà una giornata fondamentale per quello che sarà il futuro di Dybala. La Juventus incontrerà l’entourage dell’argentino e farà una nuova proposta di rinnovo contrattuale vicina ai 6,5 milioni di euro, una cifra molto minore rispetto a quella presente nel precedente accordo di ottobre poi sfumato, circa 9 milioni di euro a stagione.