Allegri spiazza tutti sull’Inter e replica su Dybala: “Succede anche di peggio”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo il successo per 2-0 contro la Salernitana all’Allianz Stadium

La Juventus si rilancia dopo la batosta in Champions League e accorcia il distacco dall’Inter in classifica in vista del Derby d’Italia in programma dopo la sosta.

Massimiliano Allegri analizza il successo per 2-0 ai danni della Salernitana firmato da Dybala e Vlahovic: “Il significato dell’abbraccio con Paulo? C’è stato questo scambio d’opinioni ma non è che non parlo più con Dybala… Non è successo niente – risponde il tecnico bianconero in conferenza stampa alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Non sapete quante ne succedono dentro uno spogliatoio, ho visto anche di peggio (ride, ndr). Ho delle responsabilità davanti la squadra e la società, ci sono momenti in cui alcune cose non si possono fare. Voglio dei giocatori responsabili e non soldatini. Non cambia nulla sul rapporto che ho con Paulo, è successo anche di peggio. L’Inter? Resta la favorita per lo scudetto, questo è certo”.

CORSA SCUDETTO – “Oggi non era semplice, volevamo vincere perché era l’unico modo per toglierci un po’ di dosso l’eliminazione di mercoledì. Vincere oggi significa allontanare quelle dietro e avvicinare il secondo posto. Sullo scudetto non cambio idea: è matematica, ora pensiamo alla sosta e poi cercheremo di fare una bella partita contro l’Inter. Potenzialmente ha ancora quattro punti di vantaggio su di noi. Per me hanno ancora un po’ di margine su Milan e Napoli: poi mi sbaglierò ma hanno ancora tante possibilità di vincere il campionato”.

Juventus-Salernitana, Allegri: “Danilo straordinario”

CHIELLINI E DANILO – “Dybala e Chiellini non potevano partire dall’inizio con il Villarreal, in una partita di quel livello. Anche tre giorni fanno la differenza. Giorgio oggi doveva giocare mezz’ora ma vista l’importanza del match gli ho chiesto di partire dal primo minuto. Lo consegno lindo e pinto alla Nazionale. Ruolo Danilo? E’ un giocatore straordinario che conosce il calcio. E’ disponibile con tutti ed è stata una piacevole scoperta. Ieri era ancora dispiaciuto e con i cerotti per l’eliminazione dalla Champions: è un ragazzo responsabile che ci tiene molto. L’ammonizione? Mi è dispiaciuto ma in quel momento serviva interrompere il gioco”.