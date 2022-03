Serie B, Monza col brivido: Barberis schianta il Crotone | Brilla Ciurria, male Maric

Monza-Crotone: cronaca, pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium 31° giornata del campionato di Serie B. La rete di Barberis in pieno recupero regala tre punti pesantissimi alla squadra di Stroppa

Monza all’ultimo respiro: è la zampata del neo-entrato Barberis al 95′ a regalare una vittoria fondamentale per la corsa promozione alla squadra di Stroppa, momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie B in attesa degli impegni di Pisa e Cremonese.

I padroni di casa faticano e non riescono a perforare un Crotone ordinato, fino all’epilogo finale con il numero 8 ed ex della sfida che fa esplodere l’U-Power Stadium. Ciurria si conferma l’uomo in più in questo momento per il Monza, malissimo invece Colpani al ritorno dal primo minuto. Maric – ex sponda Crotone – non punge, a Modesto non bastano i guizzi del baby Giannotti.

Serie B, la cronaca di Monza-Crotone

Diverse novità nell’undici di partenza di Stroppa che lascia in panchina sia Valoti che Mancuso, puntando su Colpani dietro Gytkjaer. Il tecnico brianzolo recupera Machin a centrocampo, Donati parte largo a destra vista la defezione di D’Alessandro. Modesto si affida invece all’ex Maric come unica punta, supportato dal duo formato da Kone e Giannotti. Parte forte il Monza che dopo un paio di minuti dal fischio d’inizio sfiora il vantaggio con Gytkajer, servito da Ciurria che si incunea sul versante sinistro della difesa ospite. Il Crotone risponde subito con un destro da fuori di capitan Estevez, bloccata con sicurezza da Di Gregorio. Al 14′ ci prova anche Kone dal limite ma il numero dieci dei pitagorici non trova lo specchio. Ciurria e Molina sono i più propositivi nel Monza, con il bel cross dell’esterno ed ex della contesa che non trova nessun compagno nel cuore dell’area di rigore. Al 29′ si fa vedere Machin: botta dai venti metri che trova la pronta risposta in corner di Festa. Maric sparacchia altissimo su punizione a 5′ dall’intervallo. Il primo tempo si chiude a reti bianche all’U-Power Stadium: Monza poco brillante e che non riesce a sfondare di fronte un Crotone ordinato e attento in campo.

Stroppa cambia subito dopo l’intervallo: fuori l’impalpabile Colpani per Valoti, oltre a Donati rilevato dall’altro ex della contesa Pedro Pereira. Il Crotone protesta ad inizio ripresa per un presunto mani in area di Paletta: Paterna fa proseguire e sul capovolgimento di fronte Gytkjaer non riesce a sfuggire all’attenta guardia di Cannestrelli. Stroppa si gioca anche la carta Mancuso che per poco non arriva sul filtrante di Ciurria. Al 74′ l’occasionissima per il Monza è ancora sui piedi di Gytkjaer che però manca di freddezza e si fa murare da Festa. Due minuti dopo gol annullato in rovesciata a Valoti dopo una spinta del numero dieci di casa a Schegge. Al 79′ è il neo-entrato Kargbo ad avere la palla buona per sbloccare il risultato ma non riesce a superare l’attento Di Gregorio in uscita. Il match s’infiamma nel finale: Ciurria mette in mezzo, palla che finisce a Molina con il sinistro dell’esterno biancorosso che sfiora la traversa. Il numero 84 dl Monza ci prova fino alla fine e spaventa Festa con un tiro a giro dal limite. Al 5′ di recupero Barberis fa esplodere l’U-Power Stadium: tocco da biliardo sulla sponda di Mancuso e destro imprendibile per Festa. Il Crotone tenta subito di reagire: proteste dei calabresi per un intervento di Di Gregorio in uscita su Golemic ma l’arbitro lascia correre. Triplice fischio finale dopo 9 minuti di recupero: successo al cardipalma del Monza grazie al guizzo dell’ex Barberis. Tre punti pesantissimi nella corsa promozione per l’undici di Stroppa.

Monza-Crotone, pagelle e tabellino: fantasma Colpani, Giannotti frizzante

MONZA-CROTONE 1-0

95′ Barberis

Monza (3-5-2): Di Gregorio 6,5; Sampirisi 6, Paletta 6,5, Carlos Augusto 6; Donati 5,5 (46′ Pedro Pereira 6), Ciurria 7, Mazzitelli 6 (70′ Barberis 7), Machin 5,5 (56′ Mancuso 6,5), Molina 6,5 (88′ Vignato SV); Colpani 4,5 (46′ Valoti 5,5), Gytkjaer 5. A disposizione: Lamanna, Caldirola, Siatounis, Ramirez, Antov, Brescianini, Pirola. Allenatore: Stroppa

Crotone (3-4-2-1): Festa 6,5; Nedelcearu 6, Canestrelli 6,5, Golemic 5,5; Mogos 6, Estevez 6 (73′ Schirò 6), Awua 6,5, Schnegg 6 (88′ Sala SV); Giannotti 6,5 (73′ Kargbo 5,5), Kone 6; Maric 5. A disposizione: Saro, Cuomo, Mondonico, Vulic, Calapai, Marras, Nicoletti, Borello, Cangiano. Allenatore: Modesto

Arbitro: Paterna 5,5 (sez. Teramo)

Ammoniti: Nedelcearu (C), Schnegg (C), Estevez (C), Giannotti (C)

Espulsi:

Note: recupero 0′ 9′; spettatori 3.601

TOP & FLOP di Monza-Crotone: Ciurria trascinatore

Top Monza: Ciurria 7 – Fin dalle prime battute è il più vispo e pimpante di un Monza che fatica a cambiare marcia. Tutte le azioni più interessanti dei brianzoli partono dai suoi piedi: una spina nel fianco partendo dal centro-destra. Trascinatore nel convulso finale che dà una vittoria quasi insperata al Monza.

Flop Monza: Colpani 4,5 – Torna titolare dopo diverse esclusioni dal primo minuto ma non riesce a pungere tra le linee in appoggio a Gytkjaer. Impalpabile e svogliato: non sfrutta la chance concessagli da Stroppa.

Top Crotone: Giannotti 6,5 – Il baby del Crotone agisce sulla trequarti insieme a Kone e si rende protagonista di alcuni spunti apprezzabili palla al piede. La posizione ibrida del numero 23 ospite dà fastidio alla retroguardia del Monza.

Flop Crotone: Maric 5 – L’ex della sfida, malgrado l’impegno e il lavoro sporco, sbatte contro il ‘muro’ Paletta e fa il solletico alla difesa biancorossa. A parte una punizione lontanissima dallo specchio della porta, non impensierisce mai Di Gregorio.