Avviso alla Juventus in diretta tv: “Giocatore normale, come Lukaku”

La Juventus resta un tema caldissimo vista la cocente nonché ennesima eliminazione agli ottavi di Champions League

Il tema ‘caldo’ di questi giorni non può che essere la Juventus. Normale che sia così visto che i bianconeri vengono da una eliminazione cocentissima agli ottavi di Champions. La terza consecutiva negli ultimi tre anni, e prima ancora c’era stata quella ai quarti contro l’Ajax. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio fallimento sportivo in campo internazionale, un fallimento in cui viene coinvolto anche Dusan Vlahovic.

Anche sfortunato col Villarreal, vedi la traversa colpita a primo tempo, il serbo è finito nel mirino di qualche tifoso ma anche di una parte della critica. Nello specifico del collega Stefano Benzi, il quale non ha espresso un opinione lusinghiera nei versi del centravanti classe 2000, facendo un paragone con Romelu Lukaku.

“Vlahovic non al livello di Haaland? E’ un altro Lukaku, che in Premier League diventa un giocatore normalissimo“, le sue parole nell’intervento in diretta alla CMIT TV.