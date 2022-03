La Juventus sbaglia strategia: “Allegri ha abbandonato”

La Juventus continua ad essere sotto processo dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Non capisco perché Allegri abbia abbandonato”

I bianconeri sono ancora nell’occhio del ciclone della critica, dopo la sorprendente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Villarreal: anche le strategie di mercato sono sotto esame.

Negli ultimi tre anni la Juventus è uscita sempre agli ottavi dalla massima competizione europea, una tendenza che evidentemente ne rappresenta in maniera coerente lo stato attuale. Eppure gli investimenti sul mercato e le spese per gli ingaggi sono da top team europeo. Anche la strategia messa in atto dalla dirigenza piemontese non ha portato ai risultati sperati e, quindi, non è stata la migliore. Nuove critiche nella giornata di oggi.

Juventus ancora fuori dalla Champions | Ravezzani: “Non capisco perché abbiano rinunciato ad un vero regista”

Sul proprio profilo ‘Twitter’, il direttore Fabio Ravezzani ha analizzato l’ennesima eliminazione precoce dalla Champions League dei bianconeri. “Non capisco perché la Juventus e Allegri abbiano rinunciato a un vero regista di centrocampo”. Un’assenza che si è fatta sentire in maniera pesante nella doppia sfida col Villarreal. Il giornalista, poi, ha continuato: “Locatelli e Zakaria non lo sono e Arthur è poco adatto al nostro campionato. Gli altri sono tutti muscolari”.

Contro gli spagnoli sono emersi alcuni limiti del centrocampista brasiliano, eccezionale a fare da metronomo ma più in difficoltà a forzare la giocata in verticale. Nel mercato invernale è arrivato Denis Zakaria, che però non è un regista e non può essere la soluzione al problema. Non è un caso, quindi, che una delle priorità della Juventus per l’estate sia proprio un giocatore con quelle caratteristiche: Jorginho, come rivelato dal suo agente in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, resta il nome che più stuzzica la dirigenza bianconera. Allegri vuole un regista per l’estate.