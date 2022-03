“Offerta incredibile”: è il nuovo allenatore della Juventus

Allegri è nella bufera dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions per mano del Villarreal, vittorioso ieri all’Allianz con un netto tre a zero

“Chiedere scusa a tutti è l’unica cosa fare adesso”. Prova a placare la rabbia dei tifosi Leonardo Bonucci per la clamorosa eliminazione dalla Champions. La Juventus esce ancora agli ottavi e ancora contro un avversario inferiore. Stavolta è toccato al Villarreal buttare fuori i bianconeri, con una vittoria netta per 3-0 dopo il pari in Spagna.

Ovviamente sul banco degli imputati c’è soprattutto Massimiliano Allegri, il quale in conferenza stampa ha risposto in maniera seccata a chi parlava di fallimento: “Se si ha disonestà intellettuale, si legge in un modo. Se si guarda invece la realtà, c’è una lettura diversa. Aspettiamo prima di fare il funerale alla Juventus… Siamo in lotta per il quarto posto, un obiettivo che dobbiamo raggiungere perché vogliamo assolutamente giocare la Champions League l’anno prossimo. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia e possiamo raggiungere la finale: per il momento è una buona stagione. Non perché ci chiamiamo Juventus, però, dobbiamo vincere per forza”.

Fallimento o meno, per la Juve si tratta dell’ennesimo tracollo europeo dal 2018 ad oggi, anni in cui la società targata Exor ha investito la bellezza di 550 milioni di euro senza contare i super aumenti di capitale dell’ultimo anno e mezzo.

Il tracollo a cui abbiamo assistito arriva dopo aver investito – per Vlahovic e Zakaria – quasi 100 milioni nel calciomercato di gennaio. Per questo motivo, secondo ‘todofichajes.com’, il club bianconero starebbe pensando anche di cambiare Allegri nonostante il contratto in essere da circa 9 milioni fino a giugno 2025. Il nome che il sito spagnolo fa per la panchina della Juve è quello di Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: contattato Zidane per il dopo Allegri

Zinedine Zidane ©LaPresseSecondo la fonte ispanica Zidane, ancora libero dopo l’addio al Real della scorsa estate, ha sul tavolo “un’offerta incredibile” da parte del Paris Saint-Germain, intenzionato a silurare Pochettino dopo un altro fallimento in Champions. Ma ‘Todofichajes.com’ aggiunge che l’allenatore transalpino “è stato contattato dalla proprietà bianconera” per capire se ci sono i margini per un suo eventuale ritorno a Torino. Zidane ha giocato cinque anni nella Juve e, come noto, ha un ottimo rapporto col presidente Andrea Agnelli che rende tutt’altro che impossibile il suo approdo alla guida de ‘La Vecchia Signora’. Previo esonero Allegri, naturalmente…