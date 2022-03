Ribaltone Juventus: via Allegri e Dybala dopo la lite

L’eliminazione dalla Champions League ha contribuito a riscaldare gli animi in casa Juventus

Solo una vittoria contro la Salernitana nel match in programma domani in campionato potrebbe consentire alla Juventus di venir fuori da un momento complicatissimo. Dopo l’uscita di scena dalla Champions League, infatti, Allegri ha confermato in conferenza stampa alcune tensioni fuoriuscite in allenamento con Paulo Dybala.

Uno episodio che sicuramente non farà bene alla trattativa che la Juventus sta portando avanti per il rinnovo di Paulo Dybala. L’argentino andrà infatti in scadenza il prossimo 30 giugno e l’incontro decisivo, fissato inizialmente in agenda la scorsa settimana e poi saltato – è stato rimandato al prossimo lunedì.

Insomma, un clima tutt’altro che sereno in questo momento alla Continassa, giunti nel momento probabilmente più decisivo della stagione. La Juventus, classifica alla mano, avrebbe valide ragioni per credere ancora ad una rimonta clamorosa verso lo scudetto, sebbene la distanza sia ancora evidente rispetto a Milan e Napoli.

Calciomercato Juventus, i tifosi ‘salutano’ Allegri e Dybala

In seguito allo screzio avvenuto in allenamento tra Dybala e Allegri, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Telegram cosa fare con entrambi la prossima estate. A sorpresa i nostri lettori hanno optato per la soluzione più drastica, vale o dire quella che vedrebbe sia Dybala che Allegri lontani dalla Juventus dalla nuova stagione (34%).

Al secondo posto si piazza invece il solo addio di Paulo Dybala (26%) come ipotesi più votata, davanti alla riconferma di entrambi (24%). Si piazza al 17% l’eventualità secondo cui a dover pagare le conseguenze di una stagione fin qui negativa della Juventus dovrebbe invece essere l’allenatore, Massimiliano Allegri.