Balotelli si sfoga: futuro in Italia e l’ostacolo De Laurentiis

Mario Balotelli torna a parlare, senza freni, con l’amarezza per la mancata convocazione di Mancini per la sfida contro la Macedonia. Poi il retroscena bollente sul Napoli

Mario Balotelli non farà parte della spedizione azzurra che dovrà qualificarsi per il Mondiale in Qatar. Supermario era stato chiamato da Roberto Mancini per lo stage di gennaio, dove erano presenti anche Luiz Felipe e Joao Pedro che però sono stati confermati. Nelle ultime ore sembrava molto probabile la convocazione dell’attaccante in forza all’Adana Demirspor, ma ieri è stata annunciata la lista. E Balotelli non era presente.

Una doccia fredda per l’attaccante bresciano, che in Turchia sta facendo bene e si era guadagnato almeno un posto nelle riflessioni del ct Mancini. La speranza era alta per lui, ma alla fine è rimasta solo la delusione. Balotelli è tornato a parlare anche in un’intervista rilasciata a ‘Dazn’ – prima delle convocazioni di Mancini – in cui ha svelato anche qualche retroscena ‘piccante’: “Se mi guardo indietro sono felice, perché a livello di club ho vinto tutto quello che c’era da vincere”. E allora l’unico rammarico riguarda proprio l’azzurro: “Mi manca solo qualcosa con la Nazionale, è l’unica cosa che posso rimpiangere. La convocazione per lo stage non me l’aspettavo”.

Balotelli al Napoli, sogno infranto da De Laurentiis: “Se non fosse per lui…”

Balotelli deluso sicuramente dalla mancata convocazione, ma non può che guardare avanti e all’ultima parte di carriera. Un futuro in Italia, dopo le esperienze con Brescia e Monza, non sembra nei suoi programmi: “Tornare in Italia a giocare? La vedo dura, è difficile“. Poi però arriva la rivelazione, che spiega le voci negli anni passati sul suo trasferimento al Napoli: “Se non fosse per De Laurentiis sarei al Napoli da dieci anni”. Supermario ammette quindi il suo desiderio di vestire la maglia dei partenopei, lì dove è nata anche la figlia Pia, avuta da Raffaella Fico: “L’ho sempre detto anche a Mino (Raiola, l’agente ndc) di voler giocare al Napoli, da quando è nata mia figlia poi è diventato un sogno“. Queste alcune delle parole di Mario Balotelli, un’anticipazione andata in onda in attesa dell’intervista integrale che sarà disponibile da domenica sera.