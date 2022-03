E’ un Jacobs da sogno: oro mondiale e record europeo

Ai Mondiali Indoor di Atletica Marcell Jacobs si conferma re della velocità: oro e primato europeo sui 60 m

Marcell Jacobs si conferma il re della velocità. A Belgrado, ai Mondiali Indoor di Atletica, il velocista azzurro arriva davanti a tutti nei 60 m piani.

L’italiano riesce ad avere la meglio al fotofinish dell’americano Christian Coleman che impiega tre millesimi in più rispetto ai 6”41 di Jacobs per percorrere i 60 metri. Il tempo è anche il record europeo sulla distanza. Medaglia di bronzo per l’altro americano Marvin Bracy. Per l’Italia si tratta della prima medaglia vinta nella rassegna iridato in corso a Belgrado.

Gli americani partono meglio di Jacobs che però una volta lanciato riesce nell’incredibile rimonta, superando al fotonish Coleman e mettendosi al collo un altro oro dopo quello olimpico di agosto.