UFFICIALE | Italia, quante sorprese tra i convocati di Mancini

L’Italia il prossimo 24 marzo si giocherà al Renzo Barbera di Palermo la semifinale contro Macedonia del Nord

Saranno cruciali i prossimi 11 giorni per il destino della Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini. Gli Azzurri, arrivati solamente secondi nel girone di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022 alle spalle della Svizzera, dovranno giocarsi i playoff nella sosta di fine marzo.

Sono due i match che separano la Nazionale campione d’Europa dai prossimi Mondiali. Il primo impegno si giocherà il prossima 24 marzo al Renzo Barbera di Palermo, nella fondamentale semifinale contro Macedonia del Nord. Qualora l’Italia dovesse aggiudicarsi la vittoria, avrebbe accesso diretto per la finalissima in programma il 29 marzo, contro la vincente dell’altra semifinale tra Portogallo e Turchia.

Playoff Mondiali Qatar 2022, l’Italia convoca 33 calciatori:

Nell’elenco ufficiale diffuso pochissimi minuti fa dalla FIGC, non mancano sorprese tra i convocati di Roberto Mancini. Dopo tante voci sul suo ritorno in nazionale dopo la presenza a Coverciano nello stage di fine gennaio, Mario Balotelli è entrato nella lista definitiva dei playoff. Promossi e riconfermati invece Luiz Felipe e Joao Pedro, chiamati per la prima volta dal commissario tecnico in vista di impegni ufficiali. Oltre al gruppo ‘storico’, rientrano tra i convocati anche Sensi, Tonali, Scamacca, Politano e Zaccagni.

Questi i 33 convocati di Roberto Mancini per la Nazionale Italiana:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma);