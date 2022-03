Sassuolo, Berardi festeggia i 100 gol: “Ecco il prossimo traguardo”

Con la doppietta in Sassuolo-Spezia, Domenico Berardi raggiunge le 100 reti in Serie A: la felicità dell’attaccante neroverde

Domenico Berardi dice quota 100. Una doppietta speciale per l’attaccante calabrese, che trascina il Sassuolo alla vittoria con lo Spezia e raggiunge la tripla cifra in Serie A. Il miglior viatico per presentarsi da protagonista agli spareggi mondiali con l’Italia.

Felicità mista a incredulità per lui nel post partita, con il festeggiamento dei compagni giunto inaspettato. “Non sapevo della maglia per i 100 gol, si vede che credevano che arrivassi – ha spiegato a ‘DAZN’ – Ci tenevo a questo traguardo. Devo continuare così e non fermarmi mai. Ho preso più consapevolezza e gioco con più libertà mentale. Devo rimanere così. Sono contentissimo di essere al livello di due punte vere come Gilardino e Belotti. Questo non è un traguardo su cui fermarmi, ma devo continuare. Devo ringraziare questa gente, questi tifosi mi hanno sempre dimostrato affetto. Nazionale? Arrivano due partite importanti, speriamo di dare il 100%, sono convinto che questo gruppo può farcela”.