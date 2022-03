Attacco alla Juventus: “Allucinante, è l’immagine del fallimento”

Le dichiarazioni di Gigi Moncalvo sulla Juventus, dopo il ko contro il Villarreal. Poi arriva il pronostico sullo Scudetto

Sono le ore dei processi alla Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata dalla Champions League per mano del Villarreal.

I bianconeri vanno fuori dalla manifestazione più importante ma resta ancora in corso per due obiettivi, lo Scudetto e la Coppa Italia. Obiettivi che la Juventus può centrare.

Gigi Moncalvo – intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo – non ha dubbi: “Lo dico da oggi, la Juve tra un paio di mesi vincerà lo scudetto e la Coppa Italia. Assolvo Allegri per quanto riguarda colpe non sue, tipo l’infortunio di Chiesa.

Colpa della sfortuna – “Tutto il mondo juventino (e non) aveva detto ‘Alla Juventus è toccato l’avversario più facile’. Le colpe sono della sorte, quella difesa senza Bonucci e Chiellini non ce la fa. Ci avrebbero dovuto pensare”.

Giocatori all’altezza – “Arthur, pur essendo migliorato e giocando in una posizione diversa, non va: la Juve ha un dato negativo, quello dei passaggi laterali. Poi ci sono rattoppi come Rabiot. Rugani e Danilo hanno fatto due errori clamorosi regalando due gol. Agli ottavi di finale di Champions non puoi fare questi errori. Locatelli è un altro messo lì in mezzo così”.

Ko pesante contro il Villarreal – “L’immagine di Agnelli in tribuna è quella del fallimento. La Juve non è una squadra che non fa sorridere, non diverte, non esalta. Perdere 0-3 non si può, quello del Villarreal è un sottomarino normale che naviga e ti dà tre pere in quella maniera. Arrivabene il revisore dei tonti. La cosa più allucinante è che per sentire una critica ieri abbiamo dovuto aspettare Capello. I giornali stranieri hanno preso in giro la Juve. Allegri si è lamentato del gioco del Villarreal, ma è venuto a Torino per non perdere e ne ha fatti tre. Vlahovic è un fuoriclasse, ma va servito. Si torna al solito discorso, sul regista del centrocampo bianconero”.

Juventus, scudetto alla Juventus: ecco perché

Scudetto alla Juventus – “Lo vincerà non per meriti propri al 100% ma per demeriti altrui – prosegue Moncalvo -. La Juve vince lo scudetto solo perché il livello del campionato italiano è veramente basso. Sono gli altri che saranno incostanti, si fermeranno e inchioderanno perché non hanno approfittato della superiorità tecnica”.