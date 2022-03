Smorfia di dolore e problema al ginocchio: Mancini nei guai

Problema per uno dei convocati di Roberto Mancini. C’è da valutare le condizioni del calciatore che rischia adesso il forfait

Il Genoa festeggia una vittoria che la rilancia in ottica salvezza. Il Grifone torna al successo grazie al gol di Portanova, mantenendo la porta inviolata, ancora una volta.

Zero gol subiti, dunque, per Salvatore Sirigu, che è tra i 33 convocati di Roberto Mancini, che prenderanno parte ai Playoff Mondiali: giovedì 24 a Palermo arriva la Macedonia per la semifinale. Poi l’eventuale finale con una tra Turchia e Portogallo.

Italia, Mancini e il Genoa incrociano le dita

Nelle prossime ore ci saranno da valutare, proprio, le condizioni dell’ex numero uno del Psg, che ha chiuso il match, facendo preoccupare i suoi tifosi. Il fischio finale, di una gara in cui non è mai stato impegnato, è arrivato dopo una sua presa alta.

Dopo la presa, però, qualche smorfia di dolore, che non sono sfuggite alle telecamere. Sirigu, che si è subito toccato il ginocchio, ha poi festeggiato con i tifosi e il resto dei compagni ma la sua camminata, nel recarsi sotto la Curva del Genoa, non è apparsa per nulla fluida. Le prossime ore serviranno per capire se c’è davvero un problema per il portiere e se la sua convocazione in Nazionale è a rischio.