CMIT TV | Giallo sul futuro di Sarri, l’annuncio che spaventa la Lazio

La Lazio arriva con il vento in poppa al derby con la Roma, ma tiene banco il futuro di Sarri: allenatore ancora in bilico

Domenica di grande calcio in Serie A, con una sfida da far tremare i polsi come il derby della Capitale tra Lazio e Roma. In palio non soltanto la supremazia cittadina, ma anche la possibilità di giocarsi le ultime chances per la corsa Champions, diventata in salita con l’accelerazione della Juventus.

La Lazio sembra arrivare meglio all’appuntamento, con il sorpasso in classifica che si è concretizzato nell’ultimo turno e soprattutto dopo le due buone prestazioni con Cagliari e Venezia. Adesso, la squadra sembra davvero rispondere agli ordini del tecnico Maurizio Sarri, ma il futuro dell’allenatore si tinge di giallo. Come raccontato da Calciomercato.it, le frizioni tra Sarri e Tare potrebbero portare all’addio di uno dei due. Il rinnovo del tecnico, che sembrava cosa fatta alcune settimane fa, non si è ancora concretizzato, di contro i ragionamenti di Lotito potrebbero sancire la separazione dal suo storico braccio destro. Ma la partita, in questo senso, è ancora aperta.

Sarri, di certo, si attendeva innesti che non ha avuto nell’ultima finestra di mercato. E il tutto viene confermato da Laura Cigna, speaker radiofonica vicina all’ambiente biancoceleste, che, ospite della CMIT TV, ha alimentato i dubbi sulla permanenza del tecnico toscano nella Capitale. “Sarri non ha ancora deciso con chi stare, perché giocatori non sono arrivati – ha spiegato – Il problema più grande è proprio lui. Sarri vorrà restare?”. Un interrogativo che potrebbe segnare le settimane conclusive della stagione della Lazio. Intanto, però, c’è un derby da giocare e vincere.