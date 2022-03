Juventus, smentita di Arrivabene su Vlahovic: “Assolutamente falso”

In casa Juventus arriva la smentita di Arrivabene su Dusan Vlahovic, poi un retroscena di calciomercato su Cristiano Ronaldo

Maurizio Arrivabene, Ad della Juventus, ha svelato alcuni retroscena di calciomercato. L’eliminazione dalla Champions League si fa sentire psicologicamente ma il dirigente non si scompone: “L’uscita è stata spiacevole in assoluto, ma non cambia di una virgola i nostri piani. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro, la società è focalizzata su un three years plan, un progetto triennale”.

Arrivabene ha parlato anche dell’addio estivo di Cristiano Ronaldo: “Nei primi giorni, vedendolo al campo, motivato e sul pezzo, mi convinsi che sarebbe rimasto. In seguito manifestò altri propositi e sappiamo bene come è andata – spiega ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ – Vlahovic? Attorno a Dusan c’erano dei movimenti, in particolare di club stranieri. Abbiamo considerato che se ci fossimo spinti fino a giugno probabilmente non saremmo risultati competitivi nella sempre meno ipotetica asta con inglesi e spagnoli”.

Calciomercato Juventus, retroscena di Arrivabene sull’acquisto di Vlahovic

A chi avanza l’ipotesi di un accordo già raggiunto con Vlahovic prima della trattativa con la Fiorentina, Arrivabene risponde in modo netto: “Non è affatto vero, questo è un falso assoluto. Siamo un’azienda quotata e non ci possiamo permettere stravaganze. Ci siamo mossi soltanto dopo aver ottenuto il placet della Fiorentina”.