CMIT TV | Allegri sotto accusa: ‘scelto’ Gasperini per la Juventus

La Juventus e Massimiliano Allegri sono sotto accusa dopo l’addio alla Champions League. Torna il nome di Gasperini per la panchina

Il primo a essere sotto accusa, quasi in tutti i grandi fallimenti nel calcio, è l’allenatore. E anche questo caso non fa eccezione, perché Massimiliano Allegri è finito nel mirino della critica nelle ultime ore.

L’allenatore livornese, infatti, non è piaciuto per il gioco proposto e ovviamente per il risultato portato a casa. Lo 0-3 contro il Villarreal in Champions League è stato digerito malissimo da tifosi e addetti ai lavori. Allora, della panchina della Juventus ne ha parlato il giornalista Stefano Benzi ai microfoni della CMIT TV, esaltando la candidatura di Gian Piero Gasperini per i bianconeri: “Dopo Sarri la dirigenza della Juventus avrebbe dovuto fare un bagno di umiltà e affidare la panchina a Gasperini, dandogli carta bianca. Gasperini è un grande allenatore – sottolinea Benzi -, valorizza i giocatori e stiamo vedendo tutti cosa sta facendo all’Atalanta. La storia del corto muso, la mentalità del basta vincere ha stancato. Io vorrei vedere del bel calcio, sarò nostalgico”.

Juventus, Gasperini promosso per la panchina bianconera

Benzi non si sofferma solo sul tema Allegri, ma parla anche di Dusan Vlahovic. E in questo caso non arrivano proprio parole al miele per l’ex Fiorentina: “Vlahovic non al livello di Haaland? È un altro Lukaku, che in Premier League diventa un giocatore normalissimo”.

Per tornare alla panchina della Juventus, invece, anche Simone Avsim promuove la candidatura di Gasperini. Si parla del periodo prima del ritorno di Allegri: “Dopo Pirlo avrei preso Spalletti, mi intrigava molto come idea. Anche Juric, Gasperini e De Zerbi mi sarebbero piaciuti rimanendo in Serie A”.