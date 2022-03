Calciomercato Juventus, quattro cessioni: c’è anche l’idolo dei tifosi

Rivoluzione in arrivo in ottica calciomercato Juventus. Quattro giocatori della rosa di Allegri verso la cessione: c’è una sorpresa

La clamorosa eliminazione dalla Champions League ad opera del Villarreal potrebbe portare ad una nuova rivoluzione in casa Juventus, iniziata già a gennaio con gli arrivi di Zakaria e soprattutto Vlahovic, ma anche le partenze di Bentancur e Kulusevski.

In estate sono previsti altri investimenti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ma, di pari passo, ci sarà bisogno di operare nuove cessioni per fare cassa. In attesa di capire se verranno rinnovati i contratti di Perin, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e soprattutto Dybala, con il quale è in programma un incontro lunedì prossimo, sono diversi i calciatori che potrebbero fare le valigie e lasciare Torino. Quattro calciatori, in particolare, sarebbero stati messi sul mercato secondo quanto riportato dal portale ‘fichajes.net’. Il primo risponderebbe al nome di Daniele Rugani: il difensore centrale è stato decisivo in negativo contro il Villarreal con il fallo che ha portato al rigore che ha sbloccato la partita di Champions. Al suo posto la Juve vorrebbe puntare su un rincalzo di livello maggiore per far rifiatare i vari Chiellini, Bonucci e De Ligt.

Calciomercato, anche Danilo tra i cedibili per la Juventus

A sorpresa, secondo la stessa fonte, tra i papabili alla cessione ci sarebbe anche Danilo. Il 30enne difensore brasiliano è un fedelissimo di Allegri che lo schiera in diversi ruoli, oltre ad essere un idolo dei tifosi bianconeri, ma per fare il salto di qualità la Juve vorrebbe puntare su un profilo più importante di quello dell’ex Real Madrid. Gli ultimi, infine, sono i centrocampisti Arthur e Adrien Rabiot. Entrambi hanno deluso le aspettative: il francese ha un ingaggio molto importante, ma essendo arrivato a parametro zero qualsiasi cessione porterebbe ad una plusvalenza per le casse della ‘Vecchia Signora’. Discorso solo in parte simile per il brasiliano, fresco di nuova convocazione in Nazionale. Il presidente Agnelli ha dovuto fare un investimento importante per strapparlo al Barcellona nell’ambito dello scambio con Pjanic e quindi sarebbe più facile farlo partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto.