Esonero e doppia firma, Juve travolta dall’uragano Champions

La Juve è pronta a profondi cambiamenti nel prossimo futuro, dopo l’eliminazione dalla Champions League. L’esonero potrebbe cambiare molte cose

La Champions League è inevitabilmente la cartina tornasole di un’intera stagione e la Juve, negli ultimi giorni, ne ha avuto la prova.

I bianconeri, in netta crescita in Serie A, soprattutto dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, dopo il pareggio dell’andata, hanno perso all’Allianz Stadium con il netto punteggio 0-3 contro il Villarreal. Addio Champions League e nuovi stravolgimenti in vista sul calciomercato e forse anche in panchina. Massimiliano Allegri, infatti, è stato uno dei più bersagliati dopo il duro ko subito e a fine stagione sarà tempo di valutazioni. Ma la Juventus non è l’unico club che deve fare i conti con lo scotto dell’eliminazione. Per il PSG forse, viste le aspettative, è stato anche peggio. I francesi, dati da molti come favoriti assoluti, hanno detto addio alla competizione, per la gioia del Real Madrid di Karim Benzema. Presto si attendono grosse novità per la capolista di Francia e non solo per quanto riguarda il parco calciatori.

Juve e PSG, uragano Champions: Zidane insieme a Pogba

Una situazione che si intreccia immediatamente con il futuro di Paul Pogba. Il francese è stato vicino al Real Madrid nelle scorse sessioni di calciomercato, ma alla fine Florentino Perez ha ritenuto troppo alte le richieste economiche per l’ex Juventus. Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, il centrocampista non avrebbe perdonato il presidente Blancos. E anzi vorrebbe seguire uno dei suoi migliori sponsor, Zinedine Zidane.

Il tecnico l’avrebbe voluto già in Spagna, ora le strade dei due francesi potrebbero incrociarsi al PSG. Al-Khelaifi, dopo il fallimento in Champions, ha tutta l’intenzione di rinnovare profondamente la rosa, a partire dalla guida tecnica. Zidane sarebbe in pole assoluta per la panchina e con il suo approdo a Parigi l’arrivo di Pogba sarebbe molto più facile. Una doppia pista che priverebbe la Juventus di due possibilità importanti per il suo futuro, con buona pace dei tifosi.