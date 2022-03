Guardalinee colpito da un bicchiere, caos e partita sospesa

Serata caotica in Bundesliga, partita sospesa per gravi intemperanze sugli spalti: lancio di oggetti in campo

Brutta pagina di calcio in Bundesliga, dove è stata sospesa la gara in programma questo venerdì sera. A Bochum, si giocava il match tra i padroni di casa e il Borussia Monchengladbach.

Al 68′, sul punteggio di 2-0 per il Borussia, per effetto delle reti di Embolo e di Plea, uno dei guardalinee è stato colpito alla testa dal lancio, dagli spalti, di un bicchiere di plastica contenente birra. L’arbitro del match, Cortus, ha optato per la sospensione del match, richiamando le squadre negli spogliatoi.