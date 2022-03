CMITV | Speciale Champions League: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Champions League con gli approfondimenti su Inter, Milan e Juventus: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Champions League: la Juventus di Massimiliano Allegri è stata eliminata ancora una volta agli ottavi, questa volta dal Villarreal. Non mancheranno le ultime di mercato su Inter, Milan, Roma e le altre di Serie A.

Conducono Fabio Tarantino e Riccardo Meloni, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it. Insieme a noi ci saranno tanti ospiti, tra cui Fabrizio Biasin, Guido Vaciago, Matteo Caronni, Emanuele Gamba e Fabio Massimo Splendore.