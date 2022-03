Juventus, brutte notizie per Allegri | UFFICIALE: è positivo al Covid

Un calciatore della Juventus è risultato positivo al coronavirus dopo gli ultimi test sanitari effettuati: il comunicato ufficiale del club

Giornata amarissima per tutto il mondo Juventus. I bianconeri sono letteralmente crollati in Champions League sotto i colpi del Villarreal di Unai Emery. Una disfatta quasi senza precedenti, che segna inevitabilmente la storia gloriosa del club.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha ricevuto numerose critiche in seguito alla brutta sconfitta e aumentano coloro che vorrebbero un suo allontanamento dalla panchina bianconera. Come se non bastasse, il tecnico livornese si vede costretto a fare a meno di Manuel Locatelli. Il centrocampista è, infatti, risultato positivo al Covid-19 dopo gli ultimi controlli sanitari effettuati.

Juventus, UFFICIALE: Locatelli positivo al Covid

L’ex Sassuolo, dunque, non sarà sicuramente a disposizione per la Salernitana, in programma domenica alle ore 15:00. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal club torinese: “Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento”.