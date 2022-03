Juventus affossata: “Senza identità, complice del fallimento del calcio italiano”

Duro sfogo nei confronti della Juventus dopo l’eliminazione subita in Champions League per mano del Villarreal

“La Juventus è complice del fallimento del calcio italiano. Squadra senza identità, gioca sull’errore dell’avversario. Meglio squadre come Napoli, Sassuolo, Fiorentina…”. Non le manda certamente a dire Maurizio Pistocchi, giornalista, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’. Nel mirino c’è la Juventus, uscita malamente agli ottavi di Champions League contro il Villarreal. “Emery ha rubato l’idea alla Juventus: difesa e ripartenze, si è fatto attaccare lasciando il possesso alla Juventus e poi ha sfruttato al 100% tutte le occasioni che ha avuto”.

Ha aggiunto Pistocchi: “Il punto è che è questa la situazione reale del calcio italiano. La squadra più ricca e potente non può esprimere un gioco come quello del secondo tempo senza calciare in porta. Arthur non ha mai visto un giocatore smarcato, erano tutti fermi e aspettavano la palla addosso. Lo stesso Cuadrado che è molto dinamico non l’ha fatto. Per aprire quella difesa vai in 1 contro 1 oppure si inseriscono i centrocampisti senza palla”.

Juventus, Pistocchi duro contro Allegri

A Pistocchi non sono piaciute le parole di Massimiliano Allegri a fine gara. “Quando a fine partita sento Allegri dire ‘Parlare di fallimento è poca onestà intellettuale’ non va bene. Se lui dice che il risultato è l’unica cosa che conta allora ha torto, perché è proprio il risultato che è mancato. La Juve è complice del fallimento del calcio italiano. Il tifoso juventino è tutto fuorché contento di ciò che vede. Essendo la Juventus la più importante in Italia per storia, blasone, scudetti vinti e appartenenza ad una famiglia che ha fatto la storia della vita sociale negli ultimi 60 anni, è ovvio che la sconfitta così grave incida gravemente sul calcio italiano – ha sottolineato Pistocchi – La Juve non ha un’identità ma gioca sull’errore dell’avversario. Non vedi nella Juve un’identità di calcio che hanno Sassuolo, Napoli, Inter, Fiorentina e altre. Ci sono giocatori con ottime qualità che non riescono ad esprimersi”.