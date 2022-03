La variabile Simeone disorienta Juventus e Milan | Effetto domino

Non è un momento particolarmente fortunato per il Milan sul calciomercato

Di questi tempi è sicuramente meglio concentrarsi sul campo che sul mercato in casa Milan. I rossoneri in campionato hanno guadagnato un certo vantaggio in vetta nell’ultima giornata di Serie A grazie al pareggio tra Inter e Torino che ha frenato la rincorsa al primo posto dei nerazzurri.

La formazione allenata da Stefano Pioli, anche quest’anno, sta sorprendendo tutti per la grande continuità mostrata durante le fasi più delicate della stagione. Anche per questo motivo meglio non guardare attualmente al mercato, dove invece il club rossonero nelle scorse ore ha praticamente perso una delle pedine più importanti degli ultimi anni come Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, da mesi aveva scelto di rifiutare la nuova proposta per il rinnovo del Milan e prepararsi per una nuova avventura. Sebbene le tante richieste anche in Serie A, alla fine l’ex Atalanta ha deciso di accettare la corte del Barcellona e dal prossimo 1° diventerà ufficialmente un nuovo calciatore blaugrana. Ma non è tutto, perché la società rossonera potrebbe perdere un altro colpo a zero.

Calciomercato Milan, l’Atletico fa sul serio per Belotti

Uno dei grandi obiettivi della prossima estate del Milan è il Gallo, Andrea Belotti. Il centravanti del Torino, finalmente tornato a giocare con continuità dopo un lungo infortunio, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il capitano granata non sembra aver cambiato idea rispetto agli scorsi mesi e vorrebbe firmare per una squadra più ambiziosa che possa regalargli un’esperienza europea.

Il Milan, da anni grande estimatore di Belotti, viene da tempo indicato come una delle possibili destinazioni per il Gallo. Viste le carte d’identità di Ibrahimovic e Giroud, un profilo più giovane potrebbe sicuramente fare al caso dei rossoneri. Come scritto da ‘fichajes.net’, però, a guastare la festa anche alla Juventus potrebbe essere l’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone vede di buon occhio l’affare a costo zero e potrebbe garantire al calciatore quel salto di qualità per la sua carriera. Un ritorno di fiamma che si lega a doppio filo anche al destino di Alvaro Morata, che la Juve vorrebbe confermare, ma solo a cifre inferiori rispetto ai 35 milioni previsti dal riscatto.