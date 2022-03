“Allegri esonerato”, già scelto il prossimo allenatore

Juventus, “Out Allegri” dopo il fallimento Champions: il nome del prossimo allenatore è stato già deciso

Per la terza stagione consecutiva la Juventus non è riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League. I bianconeri, dopo Lione e Porto, sono stati eliminati da un altro avversario contro cui apparivano favoriti: il Villarreal. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, gli spagnoli sono riusciti ad espugnare l’Allianz Stadium con un sonoro 0-3. Una vera e propria batosta per la società bianconera, che ora dovrà dedicarsi solo al campionato e alla Coppa Italia.

Sul banco degli imputati è finito anche Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato parecchio bersagliato anche e soprattutto dai supporters bianconeri, che hanno puntato il dito contro di lui per l’eliminazione. Sui social è spopolato l’hashtag #AllegriOut e proprio su questo argomento noi di Calciomercato.it abbiamo incentrato il nostro sondaggio.

Sondaggio CM.IT: Zidane l’uomo giusto per la Juventus

Abbiamo chiesto ai follower della nostra pagina Twitter su chi dovrebbe puntare la Juventus in caso di un nuovo addio da parte del tecnico toscano. Le risposte lasciano spazio a pochi dubbi: per il 46,8% dei votanti il nome giusto è quello di Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid è al momento libero da vincoli contrattuali ed è ritenuto l’uomo giusto dal popolo bianconero per provare a rilanciare il club piemontese. Club che tra l’altro lo stesso Zidane conosce molto bene.

Ambiente che conosce molto bene anche Antonio Conte. L’allenatore del Tottenham è stato votato dal 27,3% degli utenti. Un ritorno che avrebbe del clamoroso, considerando sia l’esperienza di Conte all’Inter, sia l’ultima gara disputata allo Stadium proprio alla guida dei nerazzurri, dove le polemiche non sono mancate. Il 20,8% dei votanti ha scelto invece Thomas Tuchel come il nome giusto per la Juventus. L’allenatore del Chelsea, campione d’Europa in carica, potrebbe vedere scombussolato il proprio futuro in base ad eventuali sanzioni nei confronti del club inglese. Soltanto il 5,2% ha invece votato per Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino sembra ormai destinato a lasciare il Paris Saint-Germain vista la prematura uscita dalla Champions, ma non pare essere un nome particolarmente gradito ai tifosi bianconeri.