“Dimissioni immediate”: salta la panchina di Allegri

Dopo la disfatta in Champions League della Juventus, aumentano i dubbi sulla posizione di Massimiliano Allegri: scelta fatta per il futuro

Un’onta che segna la storia della Juventus. Il fallimento in Champions League dei bianconeri ha generato tantissimo sconforto tra i tifosi, profondamente delusi per quanto andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium. La ‘Vecchia Signora’ aveva di fronte un avversario sicuramente alla portata sulla carta, ma nell’ultimo quarto d’ora della ripresa è a dir poco crollata.

Il Villarreal di Unai Emery, il quale si conferma un ostacolo più che ostico per le italiane in Europa, ha messo sotto i torinesi grazie ai colpi decisivi di Gerard Moreno, Pau Torres e Arnaut Danjuma. Il risultato finale di 0-3 ha lasciato tutti di stucco, anche perché Vlahovic e compagni venivano da un lungo periodo positivo in termini di risultati. A livello di prestazione, però, la squadra ha continuato a non convincere e alla fine è arrivata la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale nella massima competizione europea. L’ultima rovinosa caduta, infatti, si aggiunge a quelle contro Lione e Porto. In uno scenario del genere, non possono che aumentare i dubbi e le perplessità sulla gestione di Massimiliano Allegri. In parecchi ora chiedono a gran voce l’addio del mister livornese dalla panchina della Juventus.

Ribaltone Juventus, dimissioni Allegri: scelta fatta

Sulla pagina Telegram di Calciomercato.it vi abbiamo sottoposto un sondaggio riguardante proprio il futuro del tecnico, chiedendovi se dovrebbe rassegnare le dimissioni. Le tre opzioni erano ‘Sì, subito’, ‘Sì, a fine stagione’ e ‘No, deve attendere l’esonero’. La scelta della maggior parte dei votanti, ben il 46%, è ricaduta sulle dimissioni immediate. Pari, invece, le altre due (27%).

Dunque tra i sostenitori bianconeri prevale l’intenzione di separarsi all’istante da Allegri. Accolto calorosamente al ritorno a Torino, l’ex Milan indubbiamente sta conducendo un percorso altamente al di sotto delle aspettative. L’esosa finestra del calciomercato di gennaio non ha portato i frutti sperati e ciò spinge la società a pensare a nuovi importanti cambiamenti. Ed essere certi sulla permanenza di Allegri a questo punto forse è un azzardo.