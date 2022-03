PAGELLE e TABELLINO Juventus-Villarreal 0-3 | Emery abbatte Allegri! Flop Morata e Rugani

Juventus-Villarreal: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Bianconeri fuori dall’Europa, gli spagnoli dominano nella ripresa

Notte da incubo per la Juventus, ancora una volta, in Champions League. A far festa all’Allianz Stadium davanti ai suoi 500 tifosi è il Villarreal che conquista gli ottavi di finale con un roboante 3-0 dopo l’1-1 del primo round in Spagna.

I bianconeri di Allegri crollano nella ripresa dopo un primo tempo incoraggiante, dove sprecano diverse nitide occasioni. Vlahovic non basta: sfortunato il serbo sulla traversa colpita. Rulli tiene in piedi i suoi, poi Emery la svolta dalla panchina: Coquelin si guadagna il tiro dal dischetto, Gerard Moreno lo trasforma con freddezza. Pau Torres e Danjuma (ancora dagli undici metri) affondano la Juve per il tris finale. Errore fatale per Rugani, Morata spento e inconcludente. Dybala torna in campo ma non riesce ad incidere. La Champions resta una maledizione per la ‘Vecchia Signora’.

Le pagelle di Juventus-Villarreal: Vlahovic sfortunato, Dybala non incide

JUVENTUS

Szczesny 6 – Quasi quasi neutralizza anche il penalty di Gerard Moreno. Caporetto europea per la Juve ma le colpe non sono le sue.

Danilo 5 – Si fa saltare solo una volta da Danjuma poi non corre pericoli nella prima frazione. Nell’ultima parte di gara va in bambola come tutta la squadra.

De Ligt 5 – Fa buona guardia e non corre particolari rischi all’inizio. Crolla pure lui nel finale di partita e regala il secondo rigore al Villarreal a giochi ormai fatti.

Rugani 4 – A parte un paio d’incertezze, risponde presente nel primo tempo. La combina grossa al 73′ quando stende Coquelin: errore che costa carissimo e cambia volto al discorso qualificazione (78′ Dybala 5,5 – Ha poche opportunità per risollevare le sorti della Juve).

De Sciglio 5,5 – Contiene Pino e si produce in diversi blitz sulla fascia sinistra. Cross radente al bacio per Vlahovic sulla traversa colpita dal numero sette serbo. Si spegne nella ripresa dove accusa la stanchezza.

Cuadrado 5 – Fascia di capitano al braccio per l’occasione, è protagonista di una gara a due facce. Solito pendolino quando affonda, qualche distrazione di troppo in fase di non possesso. Smette presto di sgasare.

Locatelli 5 – Un po’ fuori dal gioco questa sera, fatica a trovare la posizione per essere più incisivo anche negli inserimenti. Ci prova da lontano nella ripresa ma non trova lo specchio (83′ Bernardeschi SV).

Arthur 5,5 – Gestisce le operazioni con lucidità in mezzo, senza forzare la giocata. Pulito e lineare: i compagni si affidano al brasiliano quando la palla scotta. Cala tanto nella seconda frazione e ne risente tutta la Juve.

Rabiot 5,5 – Un altro Rabiot rispetto alle ultime opache prestazioni, almeno per 70 minuti. Sfrutta la falcata per creare superiorità numerica sulla trequarti avversaria, prezioso usando il fisico per spezzare le trame del Villarreal. Anche il francese abbassa l’intensità nell’infausto finale di gara per i colori bianconeri.

Morata 4,5 – Poco dopo lo start ha una palla d’oro ma non riesce ad angolarla a sufficienza di testa, trovando i riflessi dell’ottimo Rulli. Episodio che poteva cambiare le sorti della qualificazione per i bianconeri. Sgobba al servizio di Vlahovic, stavolta senza trovare lo spunto risolutore. Sparisce nella serata più importante (86′ Kean SV).

Vlahovic 6 – E’ assatanato nel primo tempo: sbatte due volte contro Rulli, sfortunato quando colpisce il legno con un sinistro di prima da manuale. Corre tanto e non si risparmia, perdendo lucidità nell’ultima mezz’ora.

All. Allegri 4 – La Juve parte a mille ma non riesce a concretizzare: errore fatale in Europa che costa carissimo. Crollo inspiegabile nella ripresa sotto i colpi di un Villarreal cinico e spietato. Perde (e male) il duello con Emery e lascia la Champions dopo una batosta pesantissima. Squadra e tecnico fischiati al fisico finale dall’Allianz Stadium.

VILLARREAL

Rulli 7,5 – Super nel primo tempo: mura Vlahovic e Morata, una saracinesca. Tiene in piedi il Villarreal nel momento più difficile.

Aurier 6 – Lascia subito un buco su Morata. Balla e tanto sul binario destro degli spagnoli. Meglio nella seconda frazione: serve l’assist per il bis di Pau Torres.

Albiol 6 – Come all’andata soffre la vivacità di Vlahovic. Non è al meglio della condizione e si vede. Sfrutta l’esperienza per non affondare e limitare Vlahovic nella ripresa.

Pau Torres 7 – Anche lui fatica a contenere Vlahovic quando gravita dalle sue parti. Risale la china in corso d’opera e trova lo spunto vincente che chiude il discorso qualificazione.

Estupinian 6,5 – Quando parte crea pericoli alla difesa bianconera. Un po’ meno efficace quando deve difendersi.

Jeremy Pino 5,5 – Qualche guizzo, soprattutto nel primo tempo. Meno appariscente nella ripresa (64′ Chukwueze 6 – Dà freschezza sulla corsia di competenza).

Capoue 6,5 – Frangiflutti davanti la difesa: muscoli e solidità in mezzo al campo. Colonna fondamentale nell’economia del gioco del Villarreal.

Parejo 6,5 – Cervello della mediana di Emery: ricama con accuratezza diverse palloni, anche senza trovare la giocata vincente come nella partita d’andata (86′ Pedraza SV).

Trigueros 5,5 – Bada specialmente a proteggere le spalle ad Estupinian. Non crea grattacapi a Danilo (64′ Coquelin 7 – Brucia Rugani e si guadagna il rigore che svolta il discorso qualificazione per gli spagnoli).

Lo Celso 6,5 – Galleggia sulla trequarti e i suoi movimenti danno fastidio ai bianconeri come nel primo match in Spagna. Prova il colpo da biliardo col mancino: brividi per Szczesny (74′ Gerard Moreno 7 – Freddissimo appena entrato a trasformare il rigore che spiana la strada al Villareral verso la qualificazione ai quarti).

Danjuma 7 – Molto mobile, salta secco Danilo nel prima frazione per una potenziale chance da rete per il Villarreal. Non fa dormire sonni tranquilli alla retroguardia di casa: il rigore nel recupero è il sigillo ad un’ottima prova.

All. Emery 8 – Il suo Villarreal soffre tanto nel primo tempo ma non si piega. La cambia con gli uomini della panchina e stravince il duello a distanza con Allegri. La legge da grande allenatore e conquista con merito i quarti di Champions League nell’arco dei 180 minuti.

Arbitro: Marciniak 5,5 – Direzione senza macchie fino al primo rigore: gli viene in soccorso il VAR sull’intervento falloso di Rugani ai danni di Coquelin.

TABELLINO

JUVENTUS-VILLARREAL 0-3

77′ rig. Gerard Moreno; 85′ Pau Torres; 92′ rig. Danjuma

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani (78′ Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Locatelli (83′ Bernardeschi), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata (86′ Kean). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Pellegrini, Miretti. Allenatore: Allegri

Villarrel (4-4-1-1):Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinian; Jeremy Pino (64′ Chukwueze), Capoue, Parejo (86′ Pedraza), Trigueros (64′ Coquelin); Lo Celso, Danjuma. A disposizione: Asenjo, Gaspar, Mario, Mandi, Foyth, Iborra, Moi Gomez, Dia. Allenatore: Emery

Arbitro: Marciniak (Polonia)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

Ammoniti: de Ligt (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 5′; spettatori 30.385 per un incasso di 2.386.536 euro