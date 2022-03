Juventus, Cuadrado dice tutto: “Maledizione Champions? Vi spiego”

La Juventus non ce l’ha fatta. I bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League per mano del Villarreal. Cuadrado ne ha parlato nel post-partita

L’Italia intera guardava alla Juventus, questa sera in Champions League. Ma i bianconeri sono affondati nelle loro lacune e di fronte a un’ottima prestazione del Villarreal.

Un’eliminazione che fa male ai tifosi bianconeri, e non solo. Questa sera, subito dopo la sconfitta, ne ha parlato Juan Cuadrado ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’: “La spiegazione per l’eliminazione? Non ce ne sono. Il calcio è così, oggi abbiamo fatto un buon primo tempo con delle occasioni. Non abbiamo segnato e quello ci ha condizionato – inizia il colombiano -. Nel secondo tempo, abbiamo mosso la palla per cercare spazi, ma erano messi bene. Peccato sia andata così, ma dobbiamo andare avanti e lottare per il campionato fino alla fine”.

Juventus-Villarreal, parla Cuadrado dopo l’eliminazione

Cuadrado viene poi incalzato dai giornalisti in studio con un dubbio ben preciso: la Juventus ha un problema in Champions League? Il colombiano prova a rispondere a modo suo: “Paura della coppa? Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto Allegri. Loro erano talmente messi bene che potevamo solo puntare e fare cross. Nel primo tempo l’avevamo fatto bene. C’è una maledizione relativa la Champions? Il calcio è così, difficile giocare contro queste grandi squadre. Dobbiamo andare avanti, speriamo di rialzarci l’anno prossimo e arrivare tra le prime”.

Poi viene chiesto all’esterno come ci si possa rialzare subito da un ko del genere: “È normale avere rabbia oggi e domani ma abbiamo ancora il campionato. Dobbiamo voltare pagina velocemente e cercare di essere al 100% in Serie A“.