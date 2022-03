Juventus-Villarreal, bocciatura pesantissima | “È inutile”

Juventus-Villarreal rappresenta un crocevia fondamentale per i bianconeri. Un calciatore di Allegri non viene perdonato durante il primo tempo

Juventus e Villarreal stanno giocando una partita vibrante e in cui i bianconeri hanno fin da subito preso il pallino del gioco.

La situazione ancora non si è sbloccata dopo la prima frazione di gioco, nonostante i padroni di casa siano stati pericolosi in diverse occasioni, prima con Alvaro Morata, in gran forma, e poi con il solito Dusan Vlahovic, che ha spaccato la traversa. La prestazione dei bianconeri, in ogni caso, non è da buttare. La squadra di Massimiliano Allegri sta dando ritmo e creando occasioni con buona continuità. I tifosi, però, non perdonano la partita di un calciatore in particolare: in molti, infatti, durante il primo tempo si sono scagliati contro Arthur.

Juventus-Villarreal, la prestazione di Arthur è bocciata

La Juventus è ancora bloccata e il calciatore che convince meno, almeno i tifosi, pare essere l’ex Barcellona. In molti lo accusano di non tirare mai in porta, altri di giocare solo attraverso passaggi comodi, orizzontali e senza dare uno sviluppo illuminante alla manvora. Insomma, manca lo spunto decisivo e i tifosi, in una partita del genere, non glielo perdonano. Di seguito vi proponiamo diversi tweet che inquadrano quest’opinione generale.

Il compito di stasera è quello di capire il senso di un giocatore come Arthur… — Paolo Fossen (@PaoloFossen) March 16, 2022

Dite quello che vi pare ma io Arthur non lo vorrei nemmeno a calcetto #JuveVillarreal — MaxPøwer_real (@MaxPower_Real2) March 16, 2022

Ma ad #Arthur gli fa schifo tirare in porta una volta ? — immortaledal1897 (@Gobbacciavera1) March 16, 2022

#Arthur è un giocatore inutile. Passaggi o laterali o indietro. Mai una verticalizzazione o un tiro — Corrado Zunino (@corrado21171) March 16, 2022