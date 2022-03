Allegri furioso dopo Juventus-Villarreal: battibecco in tv

Massimiliano Allegri ha commentato la disfatta Champions della Juventus contro il Villarreal: la reazione del tecnico toscano

Serata da dimenticare per la Juventus. I bianconeri escono dalla Champions League perdendo 3-0 contro il Villarreal.

Nel post gara Allegri ha parlato a ‘Prime Video’ per analizzare il match: “Come la rigiocherei? Come l’hanno giocata i ragazzi. Per 75 minuti la squadra ha fatto bene. Nel secondo tempo solo un episodio poteva sbloccarla ed è successo. Bisogna accettare la sconfitta, brutta, dispiace ma ai ragazzi non ho da rimproverare niente”.

Durante l’intervista battibecco con la giornalista che ha chiesto più volte a chi era rivolto lo sfogo dopo il fischio finale. Domanda che non trova risposta: “Non ce l’avevo con nessuno. Lasciamo perdere, andiamo avanti: le polemiche non servono a niente. Sono dispiaciuto per la delusione dei ragazzi. Arbitri? Parliamo di calcio e basta – la risposta di Allegri -, non facciamo polemica”.

Juventus-Villarreal, Allegri: “Ingenui sul rigore”

Archiviato l’argomento, Allegri è tornato a parlare del match e del perché nel secondo tempo la Juve non è riuscita a sfruttare le fasce come nella prima frazione di gioco: “Ci abbiamo provato, ma loro si sono messi in 9 dietro la linea della palla. La loro intenzione è di portare la partita ai supplementari o sfruttare un episodio che c’è stato e nel quale noi siamo stati un po’ ingenui”.