Champions League, Juventus fuori dalla Champions | Tris del Villarreal

Serata amarissima per la Juventus in Champions League. I bianconeri, infatti, sono stati eliminati dal Villarreal. Succede tutto nel secondo tempo

Come una finale. E la Juventus non ce l’ha fatta a passare il turno. Il percorso della squadra di Massimiliano Allegri in Champions League si ferma agli ottavi di finale, con tanto amaro in bocca per i bianconeri contro il Villarreal.

Dopo l’1-1 dell’andata c’era ottimismo per la Vecchia Signora che aveva di fronte un Villarreal temibile, ma non impossibile. E invece gli uomini di Unai Emery hanno sfoderato una prestazione importantissima, soprattutto nel secondo tempo. Ma andiamo con ordine. Nella prima frazione di gioco a fare la partita è la Juventus e gli uomini di Allegri sono andati in più occasioni vicini al gol, prima con Alvaro Morata e poi con Dusan Vlahovic. Nella ripresa poi la musica è cambiata.

Juventus-Villarreal, pesante ko dei bianconeri in casa

Il risultato del secondo tempo, invece, è inaspettato e anche molto pesante. Cambia tutto al 77esimo quando al Var viene dato un rigore al Villarreal per un fallo di Daniele Rugani. Dal dischetto Gerard Moreno non sbaglia. Lo 0-2 arriva all’85esimo, quando Pau Torres sbuca sul secondo palo e batte Szczesny. Passano solo tre minuti e l’arbitro non ha dubbi: rigore per fallo di mano di de Ligt. Stavolta è Danjuma a non sbagliare dal dischetto. Una sconfitta senza attenuanti, pesante: delusione per la Juventus, eliminata dalla Champions.