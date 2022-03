Nedved si scopre: “Ecco chi vogliamo comprare. Rinnovo Dybala: c’è un patto”

Le dichiarazioni di Pavel Nedved poco prima del match Juventus-Villarreal valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League

“C’è tanto entusiasmo, ma i ragazzi devono stare sereni e fare una partita da Juve”. Così Nedved prima della sfida col Villarreal valevole per il ritorno degli ottavi di Champions.

I bianconeri devono vincere se vogliono staccare il pass per i quarti, non a caso Allegri schiera la migliore formazione possibile con il ritorno di Vlahovic dal 1′ dopo la panchina a Genova contro la Samp: “Se mi aspettavo questo impatto di Dusan? Semplicemente impressionante, è un ragazzo molto umile e disponibile. Lavora tantissimo anche da solo, dopo l’allenamento. Sicuramente è uno da Juventus. In futuro vogliamo prendere giocatori che vogliono a tutti i costi giocare con noi, come Locatelli e appunto Vlahovic”.

Chiosa sul prolungamento di Dybala, recuperato ma almeno inizialmente in panchina: “Non c’è solo Paulo per rinnovo, ce ne sono almeno cinque – le parole del vicepresidente bianconero – Esiste un patto tra di noi: rimaniamo concentrati sul campo e poi pensiamo alle questioni contrattuali. I ragazzi hanno accettato, ci sarà tempo per parlarne”.