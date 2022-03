Tegola Scudetto | UFFICIALE: un mese di stop

È ufficiale lo stop per infortunio: la big ha comunicato l’entità dello stop. La nota e tutti i dettagli

Tegola per la big in corsa per lo scudetto verso i prossimi impegni in campionato successivi anche alla sosta per le Nazionali. È infatti confermato l’infortunio muscolare.

Come comunicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, Andrea Petagna è costretto allo stop per diverse settimane. Questa la nota del club azzurro: “Si comunica che Andrea Petagna, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati stamattina, ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”. Una tegola non indifferente per Luciano Spalletti che perde un importante cambio a gara in corsa e il sostituto di Victor Osimhen.