Juventus-Villarreal, Allegri ha un solo obiettivo | La scelta su Dybala e Chiellini

La Juventus ospita il Villarreal domani sera nel return match degli ottavi di Champions League. Le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium

Massimiliano Allegri carica la Juventus alla vigilia del return match degli ottavi di Champions League contro il Villarreal.

“Sarà come una finale secca, la sfida più importante della stagione in Champions perché decide il nostro cammino in Europa. Dobbiamo avere l’ambizione di arrivare in fondo”. Queste le parole in conferenza del tecnico bianconero, accompagnato da Manuel Locatelli davanti ai giornalisti della sala stampa dell’Allianz Stadium. Il numero 27 bianconero sempre più a suo agio nel cuore del centrocampo ma che guarda oltre: “Posso ancora crescere e migliorare, ad esempio devo fare più gol. Serve più continuità ma insieme a tutta la squadra abbiamo ampi margini di miglioramento”, ha sottolineato l’ex Sassuolo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Lo stesso Allegri non vuole cali di concentrazione e indica ai suoi la via: “Dobbiamo limitare gli errori e gestire al meglio le varie fasi della partita. Abbiamo un unico obiettivo: quello di passare il turno”, la risposta dell’allenatore della ‘Vecchia Signora’ alla nostra domanda in conferenza stampa. Allegri per l’occasione ritrova Chiellini e Dybala ma – almeno inizialmente – per la panchina. Rugani è favorito sul capitano per affiancare de Ligt davanti a Szczesny, mentre nel reparto offensivo insieme al titolarissimo Vlahovic ci sarà Morata, trascinatore con una doppietta nella trasferta di campionato sul campo della Sampdoria.

Oltre a Bonucci e Zakaria, out anche Alex Sandro per un guaio al soleo del polpaccio. A sinistra De Sciglio dovrebbe spuntarla su Pellegrini, Danilo invece agirà sulla corsia opposta del pacchetto difensivo. Locatelli e Arthur comporranno insieme a Rabiot il consolidato trio in mediana, Cuadrado sarà il solito pendolo sul binario destro tra centrocampo e attacco. Fronte Villarreal, Emery non rischia Gerard Moreno che al massimo si accomoderà in panchina, mentre capitan Albiol va verso il recupero. Rispetto all’andata si candida per una maglia da titolare Yeremi Pino, conferma per Lo Celso in appoggio a Danjuma.

Champions League, Juventus-Villarreal: le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Villarreal (4-2-3-1): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue; Yeremi Pino, Lo Celso, Trigueros; Danjuma. All. Emery