Italia, non solo Balotelli | I dubbi di Mancini per i playoff

Manca sempre meno all’appuntamento dell’Italia con il proprio destino, con i playoff per accedere ai Mondiali: tutti i dubbi di Mancini

La stagione è entrata nella sua fase più calda, ma i protagonisti del calcio italiano a breve dovranno aggiungere un carico da novanta: i playoff per ottenere il pass per Qatar 2022.

Nelle qualificazioni l’Italia non è riuscita a conquistare l’accesso diretto ai prossimi Mondiali e ora, per raggiungerli, dovrà passare dalla cortina di ferro dei playoff. Roberto Mancini nelle ultime settimane è stato avvistato su moltissimi campi della Serie A e non solo, per osservare i calciatori azzurri in vista delle convocazioni più delicate della sua gestione tecnica. Dopo aver vinto Euro 2020, il rischio è di passare alla storia come l’allenatore che non è riuscito a portare l’Italia ai Mondiali: per la Nazionale sarebbe la seconda volta consecutiva, peraltro. Ecco tutti i dubbi di Mancini in vista delle convocazioni.

Italia, i dubbi di Mancini per le convocazioni | Balotelli, Joao Pedro e Zaccagni tra i pensieri

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, vengono analizzati tutti i dubbi di Roberto Mancini riguardo alle convocazioni per la sfida contro la Macedonia del 24 marzo. Superando i macedoni, poi, gli Azzurri dovranno vedersela con la vincente di Portogallo-Turchia per ottenere il pass per il Mondiale in Qatar. Il CT dell’Italia starebbe riflettendo su un ballottaggio in attacco tra Mario Balotelli e Joao Pedro. In questo momento, anche grazie alle buone impressioni avute durante l’ultimo stage, sarebbe SuperMario ad essere in vantaggio nei pensieri di Mancini.

In attacco, salvo infortuni, quelli che dovrebbero avere il posto assicurato sono Immobile, Belotti, Scamacca e Raspadori. In risalita, poi, le quotazioni di Mattia Zaccagni: negli ultimi mesi la sua crescita con la Lazio è stata evidente e potrebbe rappresentare una carta importante anche per il CT azzurro. Nelle prossime settimane Mancini osserverà con grande attenzione anche lo stato di salute di Chiellini e Bonucci, coppia di centrali con cui ha conquistato l’Europeo lo scorso luglio. In ogni caso, venerdì verrà diramata la lista ufficiale dei convocati e tutti i dubbi dovranno essere risolti per quella data.