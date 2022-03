Calciomercato, il PSG fa piazza pulita: anche Neymar in Serie A

Aria di rivoluzione per il Paris Saint-Germain e ne fa le spese anche Neymar: la mossa del club parigino, contatto con la Juventus

Aria di rivoluzione nel Paris Saint-Germain. Fallimento Champions per il club parigino e scelta netta da parte della società: azzeramento dei quadri tecnici e (probabilmente) dirigenziali, nuovi calciatori, cessioni eccellenti.

L’idea del club è ripartire dall’accoppiata Haaland-Pogba se non si riuscirà a trattenere Mbappe, ma intanto c’è da fare i conti anche con le cessioni. Bisognerà, ovviamente, attendere il nome del nuovo allenatore, considerato che Pochettino è destinato a lasciare Parigi a fine stagione. Intanto però emergono indiscrezioni su una possibile uscita eccellente dal Paris Saint-Germain: Neymar. Dal suo arrivo al Parco dei Principi, il brasiliano non ha mai dato l’apporto sperato.

Tanti infortuni, pochi colpi di classe, incapace di trascinare la squadra in Champions, la competizione più amata dal presidente Al-Khelaifi Ecco perché l’addio estivo non è da scartare, soprattutto dopo i fischi ricevuti con Messi dopo l’eliminazione ad opera del Real Madrid. Dalla Francia giungono notizie di mosse del Psg proprio in questa direzione.

Calciomercato Juventus, Neymar via dal Psg: la posizione bianconera

Secondo quanto si legge su ‘footmercato.com’, infatti, il Paris Saint-Germain sta lavorando da mesi alla cessione di Neymar. Il brasiliano sarebbe stato proposto ai club più importanti d’Europa, senza però trovare grandi aperture.

Non c’è stata neanche da parte del Barcellona che pure qualche mese aveva provato a riprendersi il brasiliano, tentativo però andato a vuoto. I blaugrana non hanno aperto completamente neanche in questa occasione, puntando al momento su altri obiettivi (vedi Haaland).

Ecco allora che il Psg ha continuato il suo giro di orizzonti che potrebbe aver portato i dirigenti transalpini a bussare anche alla porta della Juventus. Una idea tramontata ancora prima di nascere. Neymar, infatti, per età, costo e caratteristiche, mal si concilia con il nuovo corso bianconero. Un corso che ha in Vlahovic il suo riferimento e che domani sera è chiamato al primo fondamentale banco di prova: la sfida Champions contro il Villarreal.