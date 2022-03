Juventus, sorpresa per il dopo Allegri | “Un nome che non c’entra niente”

Le voci su un interessamento del Psg per Allegri aprono gli interrogativi su un eventuale sostituto alla Juventus, il nome che stupisce

Una delle notizie più calde sui giornali di questa mattina è l’interesse del Psg per Massimiliano Allegri. Il livornese sarebbe tra i candidati per rimpiazzare Mauricio Pochettino, dopo l’ennesimo fallimento europeo dei transalpini.

Le notizie dalla Francia aprono dunque gli interrogativi su un possibile cambio in panchina alla Juventus al termine della stagione. Situazione al momento difficile da ipotizzare, ma, come noto, le vie del mercato sono infinite. Sull’argomento si dilunga Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’. Tra i vari scenari, spunta una ipotesi piuttosto sorprendente per il nuovo tecnico bianconero.

Juventus, suggestione Dionisi per il dopo Allegri: “Ma andrebbe pilotato nel modo giusto”

Damascelli è un po’ scettico sulla pista Allegri al Psg: “Che ci sia entusiasmo per Zidane è comprensibile, è campione del mondo. Per Allegri, si vede che ha buoni sponsor in Francia: se dovessi fare una battuta, direi grande entusiasmo a Marsiglia, Lione. Lui è capacissimo di gestire un gruppo di vedette. I qatarioti dopo il Mondiale vogliono vendere il Psg. In Italia ha fatto il massimo, ha già dato, ha guadagnato. Parigi val bene una mossa”. E sul futuro, ecco l’ipotesi clamorosa: “Un nome di tendenza che non c’entra niente con la storia della Juventus sarebbe Dionisi. La Juve di Sarri non è quella di oggi, c’erano ancora Cristiano Ronaldo e un ambiente particolare dopo otto scudetti e tanti anni di Allegri. Non è un nome che dico a caso. E’ uno normale, non uno ‘spacciatore’ di football, non fa lo spaccone. La Juve deve decidere. O prende un vecchio santone, o prende Guardiola, che è quasi impossibile, o prende un giovane. Che però andrebbe ‘pilotato’ nel modo giusto. Non può farlo Nedved, non può farlo Cherubini. Vedremo cosa accadrà in estate”. Il nome di Dionisi per la Juventus in realtà non emerge per la prima volta, ma era già stato anticipato nelle scorse settimane.