Ciro Immobile ha parlato dopo la partita contro il Venezia che ha consegnato alla Lazio il quinto posto in solitaria

La Lazio vince, anche se fatica più del previsto contro un buon Venezia che cerca di difenders, chiudere le linee e ripartite. La squadra di Zanetti tira pochissimo, ma tiene sulle spine i biancocelesti, che alla fine se la cava con un rigore del solito Immobile. Il bomber e capitano laziale ha definitivamente superato Silvio Piola ed è ora il capocannoniere all time dei capitolini in Serie A con 144 gol.

Il centravanti della Nazionale ha parlato nel postpartita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Stiamo facendo belle cose, ci stiamo divertendo, oggi era una partita difficile. Tutti vogliono fare punti a questo punto del campionato per mettersi meglio in classifica. Il Venezia ha giocato bene, abbiamo avuto un po’ di occasioni e volevamo vincere”.

Lazio-Venezia, Immobile punta il derby

Immobile ha segnato e vinto con la fascia di capitano, rossa come la portava al braccio Pino Wilson, storico capitano della Lazio scomparso pochi giorni fa: “Questa è una società piena di storia e di gloria, con grandi campioni. Io ho cercato di imparare da tutti, Pino era un grande a detta di tutti. Era un leader, un grande, ho cercato di prendere il meglio da lui. Era giusto dedicargli questa vittoria, so quanto la gente laziale teneva e tiene ancora a lui”.

Poi ancora sulla partita: “Abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo tempo, non so se fisico ma non credo, per il resto ha ragione Sarri. A parte i piccoli momenti di appannamento durante la partita, la squadra sta facendo un gioco divertente”. Inevitabile la chiosa finale sul derby contro la Roma in programma domenica prossima, scontro diretto per l’Europa con le due squadre distanti un solo punto, a favore biancoceleste: “Il campionato è duro, sia davanti che per la corsa Champions e la salvezza. Dobbiamo restare concentrati, è la settimana del derby, i tifosi si aspettano tanto da noi. Troveremo una Roma arrabbiata per il pareggio di Udine, ma noi ci faremo trovare pronti”.