Juventus-Villarreal | Da Bonucci a Dybala: le ultime dalla Continassa

Buone e cattive notizie per Allegri in vista della sfida tra Juventus e Villarreal valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League

La Juventus vuole strappare a tutti i costi il pass per i quarti di Champions, ben sapendo che per raggiungere questo obiettivo mercoledì sera sarà obbligata a battere il Villarreal, dopo l’1-1 dell’andata in terra spagnola. In vista del match dell’Allianz arrivano buone e cattive notizie per Allegri.

Partiamo dalle cattive, ovvero da Leonardo Bonucci il quale oggi ha svolto sempre lavoro differenziato. Dopodomani non potrà esserci. Le belle sono invece rappresentate da Dybala e Giorgio Chiellini: come raccolto da CM.IT entrambi si sono allenati in gruppo e dunque corrono spediti verso la convocazione. Decisiva sarà comunque la rifinitura di domani.