Vanno via tutti | Psg contestato: altri due campioni chiedono la cessione

E’ rivoluzione totale in casa Psg. Lasciano anche altri campioni. Le contestazioni di ieri non hanno fatto piacere. Le ultime dalla Spagna

Il progetto Psbg si è infranto a Madrid. Il club francese ha fallito l’obiettivo numero uno, la Champions League, uscendo agli ottavi di finale, per mano del Real. Tutti colpevoli. Dopo il ko per 3 a 1, i media francesi, hanno messo nel mirino soprattutto Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore italiano, con il suo errore, ha dato il via alla rimonta degli spagnoli.

Nei giorni successivi sono finiti sotto processo anche Lionel Messi, Ramos, Neymar e tutti i campioni stra-pagati che non sono riusciti a dare il loro apporto, come si sperava ad inizio stagione.

Ieri, così, il Psg è stato pesantemente contestato dai suoi tifosi. La squadra di Pochettino ha giocato in casa contro il Bordeaux: tutti sono stati contestati, nonostante la vittoria. Fischi anche per Gianluigi Donnarumma, entrato in campo per il riscaldamento, prima di accomodarsi in panchina per lasciar spazio a Navas.

Calciomercato Psg, vanno via tutti: addio Ramos e Neymar

Tutti, tranne Mbappe. Il talento francese è stato l’unico risparmiato dalla critica. Ma questo non dovrebbe bastare per fargli cambiare idea: la volontà del calciatore – come è noto – è quella di volare proprio a Madrid, per giocare con la maglia del Real.

Ma tanti altri campioni sono pronti a fare le valigie. Vi abbiamo parlato di Messi, Di Maria, Paredes, Wijanldum che sono scontenti della situazione che si è venuta a creare a Parigi ma non sono gli unici. As, riporta che anche Neymar e Ramos starebbero pensando di fare le valigie. La contestazione di ieri non è piaciuta proprio a nessuno. Il Psg si prepara a vivere una rivoluzione senza precedenti.

E’ evidente che ci apprestiamo ad un’estate davvero calda. I campioni in uscita dal Psg non faranno tanta fatica a trovare una nuova squadra. Chissà che non ci siano delle opportunità anche per i club italiani