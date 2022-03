Psg, Donnarumma-Navas alla resa dei conti | Addio deciso

Il dualismo tra Donnarumma e Keylor Navas ha segnato la stagione del Psg, decisione presa: ecco chi saluta a fine stagione

Suo malgrado, Gianluigi Donnarumma è tornato nel mirino delle critiche, dopo la rocambolesca eliminazione del Psg dalla Champions League. Il suo errore in disimpegno, al netto di un possibile fallo da parte di Benzema, ha dato il via alla rimonta del Real Madrid, condannando ancora una volta i francesi a una uscita prematura dall’Europa.

L’ambiente parigino è in subbuglio, come provato dalla contestazione del pubblico in occasione della gara con il Bordeaux. Contestazione che non lo ha riguardato in prima persona, essendo in panchina, con Keylor Navas a prendere il suo posto tra i pali. Ma pur vincendo 3-0 e ribadendo il primato in classifica in Ligue 1, Messi e compagni sono stati bersagliati di fischi. L’eliminazione non è andata giù ai tifosi e non sono da escludere decisioni forti per la prossima stagione, dall’addio in panchina di Pochettino ad addii eccellenti.

Psg, tra Donnarumma e Navas ne resterà soltanto uno: ecco chi

Torna d’attualità la questione del dualismo tra Donnarumma e Keylor Navas. 18 partite per l’azzurro, 22 per il costaricense, fin qui, nell’alternanza che l’attuale guida tecnica non ha sciolto e che continua a creare interrogativi. Dal canto suo, Navas non è soddisfatto dell’impiego a singhiozzo, con Donnarumma che di recente, anche per tutelare il forte investimento fatto su di lui, ha giocato decisamente più spesso dopo un avvio di stagione favorevole all’ex Real Madrid. In particolare, proprio la panchina al Bernabeu avrebbe fatto traboccare il vaso. Dunque, stando a ‘L’Equipe’, il 35enne, nonostante un contratto con il Psg valido fino al 2024, potrebbe dire addio a fine stagione, attendendosi una buonuscita dal club per risolvere l’accordo in essere.